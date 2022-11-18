'Cep Herkülü' Naim Süleymanoğlu'nu sevgiyle anıyoruz
5 yıl önce bugün kaybettiğimiz 3 Olimpiyat ve 7'şer kez de Dünya ve Avrupa Şampiyonluklarının yanı sıra 46 Dünya rekoru bulunan 'Cep Herkülü' lakaplı Naim Süleymanoğlu'nu bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyoruz.
Elde ettiği büyük başarılarla sadece Türkiye'nin değil dünyanın efsane sporcuları arasına adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu'nun aramızdan ayrılmasından bu yana tam 5 yıl geçti. Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017'de tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybetmişti.
Kariyerinde 3 Olimpiyat ve 7'şer kez de Dünya ve Avrupa Şampiyonluklarının yanı sıra 46 Dünya rekoru bulunan 'Cep Herkülü' lakaplı Süleymanoğlu'nu bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyoruz.