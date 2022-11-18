Elde ettiği büyük başarılarla sadece Türkiye'nin değil dünyanın efsane sporcuları arasına adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu'nun aramızdan ayrılmasından bu yana tam 5 yıl geçti. Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017'de tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kariyerinde 3 Olimpiyat ve 7'şer kez de Dünya ve Avrupa Şampiyonluklarının yanı sıra 46 Dünya rekoru bulunan 'Cep Herkülü' lakaplı Süleymanoğlu'nu bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyoruz.