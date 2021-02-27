Cennet hurması diğer adıyla bilinen Trabzon hurması, domatese benzeyen görüntüsü ile yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılmaktadır. Anavatanı Çin ve Japonya olan cennet hurması ülkemizde de Karadeniz bölgesinde yetişmektedir.

Cennet hurması nasıl yenir?

Cennet hurması tip bakımından domatesi andırmaktadır. Genellikle Batı'da Fuyu adıyla satılmaktadır. Çiğ olarak yenebilen hurma, kısa bir süreliğine sıcak suda bekletilerek de tüketilebilir. Hem meyve salatalarına hem de yeşil salatalara eşsiz bir lezzet kazandırır.

Tatlı cennet hurmalarını tatlılarda da kullanabilirsiniz. Ayrıca baharat, kişniş ve pul biber ekleyerek salsa sosu kıvamında istediğiniz her tür yiyecekte kullanabilirsiniz. Pek çok kişi cennet hurmasının reçelini de yapmaktadır. Herhangi bir meyvenin yapıldığı yolu izleyerek cennet hurmasını da reçel yapabilirsiniz.

Cennet hurması nasıl kurutulur ve tüketilir?

Cennet hurmasını kurutmak için önce meyvenin olgun olmamasına özen göstermelisiniz. Henüz yarı yarıya ham meyveler tercih etmelisiniz. Kurutma yapmadan önce kabuklarını soymalısınız. Tatlı bir meyve olmasından dolayı sineklerin başına üşümemesi için önce yarım dakika kadar tuzlu suya batırılıp çıkarılmalıdır.

Kurutma işlemini rüzgarlı ama güneşli bir havada, sobanın başında, fırında yapabilirsiniz. Kurumuş cennet hurmalarını korumak için kuru, nemsiz, doğrudan güneş almayan ortamlarda saklamanız gerekmektedir. Yaz aylarında kolayca bozulabileceği için en ideal yer buzdolabıdır.

Her meyvede olduğu gibi cennet hurmasını da çiğ halde tüketmeniz vücuda olan faydalarını artıracaktır. Diğer yandan kurutulmuş hurmalarda sıcakla temas etmediği ve pek fazla işlem görmediği için yine tüketim açısından yararlıdır.

Cennet hurmasının faydaları nelerdir?

Oldukça güçlü bir antioksidan kaynağı olan cennet hurması, A, C, B1, B2 ve B3 vitaminleri, protein, kalsiyum, karbonhidrat, fosfor, selüloz, potasyum, demir, sodyum ve magnezyum barındırmaktadır. Faydalarına gelecek olursak;

Mideden kaynaklı sorunlarla baş eder, özellikle gastrit sorunu olanlara tavsiye edilir,

Tam bir bağışıklık güçlendirici etkiye sahiptir. Özellikle soğuk aylarda yaşanan grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korur,

Antioksidan etkisinden dolayı, göz sağlığına da yarar sağlar,

Yaşlılığa bağlı olarak meydana gelen göz hastalıklarını engeller,

Yüksek tansiyon ile sıkıntılar yaşayanlar için tansiyonu ve kolesterolü düşürme özelliği vardır,

Kansızlık tedavisinde kullanılmaktadır,

Bağırsak iltihaplanmalarını tedavi eder,

Yüksek lif içeriği sayesinde kilo verme sürecini kolaylaştırır,

C vitamini deposudur ve günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık % 13'ünü karşılar.

Cennet hurması kurusu neden önerilir?

Cennet hurmasının özellikle kurutulmuş hali oldukça lezzetlidir. Ayrıca işlem görmediğinden içerisindeki besin değerlerini kaybetmez. Çiğ olarak tüketmek yerine kurusunu tercih edebilirsiniz. Bu sayede bozulma problemleri ile de karşılaşmaz ve kış ayları boyunca hiçbir sıkıntı çıkmadan saklayabilirsiniz.

Cennet hurması kilo verdirir mi?

Taze hurma olarak adlandırılan bu mucizevi meyve lif bakımından oldukça yüksektir. Bu yüzden 100 gramında 3,6 gr lif içeriği ile kilo vermenizde yardımcı olur. Lifli yiyecekler bağırsaklarınızı çalıştırarak, metabolizmanızın düzgün bir şekilde hızlanmasını sağlar. Tokluk hissi verir. Ayrıca içeriğinde 66 mg C vitamini bulunmaktadır. Bu neredeyse bir portakal kadar yararlıdır. C vitamini yağ yakımını tetikler ve hızlandırır.

Genellikle kilo problemi görülen insanlarda C vitaminin eksikliği ile karşılaşılmıştır. C vitamini düşüklüğünde yağlar bel bölgesinde toplanarak orantısız bir görünüm yaratır. Hebrew Üniversitesi'nin araştırmalarına göre cennet hurması vücut yağlanmasının önüne geçiyor. Uzmanlar cennet hurmasını özellikle diyetlerde ara öğün olarak kullanılmasını önermektedir.

Cennet hurmasının cilde faydaları nelerdir?

Hurmanın içeriğinde bol miktarda A ve C vitaminleri bulunur. Bu yüzden cildinizi güneş ışınlarına karşı korur. Yaşlanmayı yavaşlatarak özellikle kırışıklıkların engellenmesini sağlar. Diğer yandan gözle görülür lekeleri iyileştirici özelliğe sahiptir.

Eğer cilt kurulukları ile mücadele ediyorsanız cennet hurmasını ikiye keserek kuru olan bölgelere sürebilirsiniz. Cildinizi nemlendirirken aynı zamanda nefes almasına da yardımcı olur.

İçerisinde A vitamini kolegen yapımını arttırdığı için püresi maske olarak da kullanılmaktadır. Cildin en üst tabakası olan epidermisin nemi muhafaza eder. Serbest radikallerin hücrelere verdiği hasarın önüne geçerek cildin diri kalmasını sağlar.

Tüm bunların yanı sıra püre haline getirdiğiniz cennet hurmasını saçlarınızda da kullanabilirsiniz. Saçlarınızın daha gür ve parlak olmasını sağlayacaktır.

Cennet hurmasının yaprakları ne işe yarar?

Cennet hurmasının yaprakları yenmez fakat çöpe atmayın. Bu yapraklar dezenfektan etkisine sahiptir. Yaprakları kaynatarak süzdükten sonra suyunu yüzey temizliğinde ve ev eşyalarının temizliğinde kullanabilirsiniz. Bu doğal temizlik ürünü ile herhangi bir kokulu bitki ile örneğin; gül suyu, lavanta gibi bitkilerle karıştırarak da evinizin havasını değiştirebilirsiniz.