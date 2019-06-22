Kara Kartal’da ortaya koyduğu başarılı performansın ardından geçen yılın ara transfer döneminde 27 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a gönderilen Cenk Tosun, kulübüyle yol ayrımında... Maviler’deki ilk dönemi oldukça başarılı geçmesinin ardından takımın başına Marko Silva’nın geçmesi sonrasında istediği kadar forma şansı bulamayan ve yeni dönem öncesinde ayrılma kararı veren 29 yaşındaki golcüye, Almanya’dan Borussia Dortmund ve Schalke 04 talip olmuştu. Başarılı futbolcu için son olarak İspanya La Liga ekibi Valencia’nın devreye girdiği öğrenildi. Almanya’ya geri dönmeye soğuk bakan Cenk’in, Valencia’nın ilgisine olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Geri sayımda...

A Milli Takım’ın geçen ay Yunanistan’la oynadığı hazırlık maçında dizine aldığı darbe sebebiyle sakatlanan Cenk Tosun’un tedavisi sürüyor. Yıldız oyuncunun, sahalara dönmek için geri sayımda olduğu ifade edildi.