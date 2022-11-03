Cenk Tosun’un yeni hedefi Milli Takım’a dönmek

Beşiktaş ’ın Ümraniyespor’u 5-2 yendiği maçta 2 gol, 1 asiste imza atan Cenk Tosun, A Milli Takım ’a dönmeye hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekibin teknik patronu Stefan Kuntz, deneyimli golcüyü yakından takip ediyor. Alman teknik adamın, Cenk Tosun’u 16 Kasım’da Diyarbakır’da İskoçya ve 19 Kasım’da Gaziantep’te Çekya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna davet etmesine kesin gözüyle bakılıyor. A Milli Takım formasıyla 45 maça çıkan 31 yaşındaki Cenk’in 18 golü bulunuyor

Yakın süreçte...

Sezon başında kariyeri için 2 hedef koyan Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle ilk planını gerçekleştirmiş ve Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte ilk 11’e geçiş yapmıştı. Başarılı futbolcunun Galatasaray derbisinde de ilk 11’de olmasına kesin gözüyle bakılırken ikinci hedefi olan A Milli Takım’a dönüşünün de yakın süreçte gerçekleşmesi bekleniyor