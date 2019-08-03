Ocak 2018'de Beşiktaş'tan rekor bir bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan ancak Premier Lig ekibinde gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan milli futbolcu Cenk Tosun'un bu yaz yeniden Türkiye'ye dönebileceği konuşuluyordu. Adı, eski takımı Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray için de geçen golcü futbolcu hakkında Ada'dan gelen bir açıklama ise gündeme bomba gibi düştü.

Leeds United ve İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcularından Danny Mills, Football Insider adlı internet sitesine verdiği özel röportajda 28 yaşındaki santrforun geleceğinin çok kısa bir süre içerisinde netlik kazanacağını söyledi. Everton menajeri Marco Silva'nın Cenk ile önümüzdeki süreçte bir görüşme gerçekleştireceğini dile getiren Mills şunları kaydetti:

"Bonservisiyle aldığınız bir oyuncuya takımda başka bir rol teklif etmek her zaman çok zordur. Bu, o futbolcudan bir an önce kurtulmak istediğinizi gösterir. Böyle bir durumda oyuncu da takıma karşı hiçbir zaman aidiyet hissetmez. Şahsen Silva'nın Cenk'le konuşarak ona şu anki durumu tüm dürüstlüğüyle anlayacağına inanıyorum.

Silva ona 'Sen, ne ilk ne de ikinci tercihimizsin. Ancak istersen pek çok maçta yedek kulübesinde oturabilirsin. Eğer bu durum seni mutlu edecekse ve antrenmanlarda sıkı çalışacaksan ben de senin takımda kalmandan mutlu olurum. Ama takımdan ayrılmak istersen dilediğin yere gidebilirsin.' demeli. Bu, son derece makul ve dürüst bir açıklama olur."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler