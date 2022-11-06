Siyah-Beyazlılar’da Valerien Ismael’le yıldızı bir türlü barışmayan Cenk Tosun, teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında ilk 11’e geçiş yapmıştı. Ligde geçen hafta oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında ilk 11’de görev yapan Cenk, 5-2’lik zafere 2 gol ve 1 asistlik katkı yapmıştı. Tecrübeli futbolcu, başarılı performansının karşılığını dün akşam Nef Stadı’nda oynanan Galatasaray maçına ilk 11’de başlayarak aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayıp İcardi’yle öne geçen Galatasaray karşısında pes etmeyen Kara Kartal’da Cenk Tosun sahneye çıktı. 28. dakikada Gedson’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Saiss’in indirdiği topa kale ağzından yarım vole vuran Cenk Tosun, maça beraberlik getirdi. Milli golcü, bu golüyle beraber son 4 maçta 3. kez Galatasaray ağlarını sarsmış oldu.

Son 2 maçta 4 gole katkı

Cenk, ek olarak dün akşam attığı golle bu sezon 4 maçta 4 gol ve 1 asiste ulaşmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, üst üste 2 maçta da 3 gol ve 1 asistle oynayarak 4 gole katkı yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken ikinci yarıda Sarı-Kırmızılılar’da yine İcardi sahneye çıktı. Arjantinli oyuncu, attığı golle takımını 2-1’lik galibiyetle buluşturdu. Cenk’in golü ise puan için yeterli olmadı.









Mert Günok daha ne yapsın!

Kara Kartal’ın tecrübeli file bekçisi MertGünok, Ümraniyespor karşılaşmasının ardından Galatasaray derbisine de ilk 11’de başladı. Karşılaşma 2- 1’likGalatasaray galibiyetiyle sona erse de Mert’in ortaya koyduğu performans, dikkat çekti. Özellikle 34. dakikada Galatasaray, Dries Mertens’in topukla attığı şut ile gole çok yaklaştı. Mert Günok, topu son anda çelmeyi başardı. Kalesine gelen 5’i isabetli şutun 3’üne izin vermeyen Mert, sahadan üzgün ayrıldı.

Atiba ilk kez...

Beşiktaş ’ın Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson bu sezon ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Sezon başından bu yana sakatlığı bulunan ve 12 hafta boyunca takımını yalnız bırakan tecrübeli oyuncu, Galatasaray maçıyla birlikte sahalara geri döndü. Bir süredir takımla çalışan ve sakatlığını tam olarak atlatan Atiba, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Galatasaray maçının kadrosuna dahil edildi ancak süre alamadı.

Gedson'a sert müdahaleler

İki sezon önce kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve geçen sezonu Rizespor 'da geçiren Gedson Fernandes, eskitakımına karşı ilk derbisine dün Beşiktaş formasıyla çıktı. Takımının en iyileri arasında yer alan Gedson, mücadele boyunca oldukça sert müdahalelere maruz kaldı. Portekizli yıldız, 5 faulle derbide kendisine en çok faul yapılan oyuncu oldu.

Tayyip-Saiss'te uyum sorunu

Teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında savunmanın göbeğinde oynattığı Tayyip Talha Sanuç ile Romain Saiss'i, derbide de ilk 11'de oynattı. Ümraniyespor karşısında Beşiktaş, kalesinde iki gol görmüştü. Dün de SarıKırmızılılar karşısında Siyah-Beyazlılar, 2 gole engel olamadı. Yani Kara Kartal, Güneş'le çıktığı ilk iki mücadelede toplamda 4 gol yedi.





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