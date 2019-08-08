Everton'dan ayrılacağı ve Beşiktaş başta olmak üzere Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine geldiğinden bahsedilen milli futbolcu için babası Şenol Tosun son noktayı koydu.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorusunu yanıtlayan Şenol Tosun, golcü oyuncunun Ada ekibinde devam edeceğini söyledi. Şenol Tosun’un açıklamaları şu şekilde:

Şenol Tosun: "Cenk, kesin olarak Everton'da kalacak"

Cenk Everton'dan ayrılmayacak. Kesin olarak Everton'da kalacak. Cumartesi günü Crystal Palace karşı maçı var zaten.

"Cenk Avrupa'da kariyerine devam etmek istiyor"

Türkiye'ye dönmek istemiyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe... Hepsi istiyor; ama Cenk Avrupa'da devam etmek istiyor.

Cenk’in dizinden sakatlığı vardı. Tam olarak atlattı; bundan sonrası onun için daha iyi olacak. (Ajansspor)