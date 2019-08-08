Cenk Tosun'un babasından flaş transfer açıklaması

İngiliz ekibi Everton’da forma giyen ve başta Beşiktaş olmak üzere Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Cenk Tosun ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

08 Ağustos 2019, Perşembe 16:20
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Cenk Tosun'un babasından flaş transfer açıklaması

Everton'dan ayrılacağı ve Beşiktaş başta olmak üzere Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine geldiğinden bahsedilen milli futbolcu için babası Şenol Tosun son noktayı koydu.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorusunu yanıtlayan Şenol Tosun, golcü oyuncunun Ada ekibinde devam edeceğini söyledi. Şenol Tosun’un açıklamaları şu şekilde:

Şenol Tosun: "Cenk, kesin olarak Everton'da kalacak"

Cenk Everton'dan ayrılmayacak. Kesin olarak Everton'da kalacak. Cumartesi günü Crystal Palace karşı maçı var zaten.

"Cenk Avrupa'da kariyerine devam etmek istiyor"

Türkiye'ye dönmek istemiyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe... Hepsi istiyor; ama Cenk Avrupa'da devam etmek istiyor.

Cenk’in dizinden sakatlığı vardı. Tam olarak atlattı; bundan sonrası onun için daha iyi olacak. (Ajansspor)

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