Beşiktaş Süper Lig ’e verilen arayı Antalya kampında sürdürürken Cenk Tosun, dün A Spor’a açıklamalarda bulundu. Tosun, “Şenol hoca benim yeteneklerimin farkındaydı. Ben de değişmedim sonuçta aynı Cenk, sadece sakatlıkların ardından güçlü olarak döndüm. Valerien Ismael ile de çok çalışıyordum, konuştum forma giymek istiyorum dedim ama hocanın kararıydı. Ismael’in beni 1 dakikalığına oyuna sokmasına çok öfkelenmiştim. Şenol hoca bana güvendi formayı verdi, iki gol bir asist yaptım. Şenol hoca ile aramızda farklı bir bağ var. Hoca gibi değil bir baba gibi davranıyor” ifadelerini kullandı.

‘Şampiyonluğun önemli adayı oluruz’

Zirve yarışı için de konuşan Cenk, “Hoca tek bir taktiğe bağlı değil. İki formasyon deniyoruz. Üç maçımız çok önemli. 9 puanla atlattığımız zaman yine üst sıralara tırmanırız. Büyükler birbirleriyle oynuyor. Kayıpsız geçersek şampiyonluğun önemli bir adayı oluruz” dedi.

‘Performansa göre kontratım uzayabilir’

Beşiktaş’taki sözleşme durumu için de konuşan tecrübeli oyuncu, “Kontratımda uzama maddesi var. 1+1 olarak imza attım. O bir yıl, performansa göre uzama şekli. Onun detaylarına girmeyeyim. Belirli bir sayıda gol veya asist katkısı yaparsam, sözleşmemotomatik olarak uzuyor” sözlerini sarf etti.