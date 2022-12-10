Beşiktaş 'ın golcüsü Cenk Tosun, A Spor'da açıklamalarda bulundu ve gündeme dair soruları yanıtladı.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi hakkında konuşan Tosun, "Beşiktaş'a 1+1 yıllık imza attım. +1 yıl performansa dayalı. Belirli sayıda gol ve asist katkısı yaparsam otomatikman uzuyor" dedi.

"İngiltere'de oynamak hayalimdi, gittiğim için pişman değilim" diyen Cenk, "Oyuncularımızın genç yaşta Avrupa'ya gitmelerini destekliyorum. İyi bir deneyim oluyor hepsi için" ifadelerini kullandı. "Futboldan sonra teknik direktörlük planım var. Onun planlamasını yapıyorum şimdiden, antrenmanlardan sonra notlar alıyorum. Hocalarımdan görüş alıyorum"

Beşiktaş'a imza atmadan önce teklifler aldığını söyleyen Tosun, "Beşiktaş'a geri dönmeden önce Türkiye'den teklif aldım ancak takım ismi veremem. Futbolu inşallah Beşiktaş'ta bırakmak isterim" dedi.







