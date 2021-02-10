Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde kadrosuna sezon sonuna kadar kiralık olarak kattığı Cenk Tosun, Kara Kartal’daki ilk idmanına önceki gün çıkmıştı. İdman ve kondisyon eksiği bulunmayan tecrübeli futbolcu, 3 yıl sonra geri döndüğü takımına neredeyse dakikalar içinde adapte oldu. Utku Yuvakuran, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Vincent Aboubakar gibi isimlerle daha önceden Siyah-Beyazlı formayı giydiği için herhangi bir uyum sorunu yaşamayan Tosun Paşa, önceki günkü ilk idmanı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın’la bir görüşme gerçekleştirdi.

‘Yeni bir sayfa açtık’

Yalçın oyuncusuna, “İkinci yarı itibariyle skor üretme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Sen, buraya yabancı değilsin. Bu problemi rahatlıkla çözebilecek yeteneğin var. Burada yaşayacağın çıkışı, Avrupa Futbol Şampiyonası’na da taşıyacağına inanıyorum. Süper Lig’de önemli bir çıkış yakaladık, Trabzon ve Antalya maçlarında kayıp yaşasak da Konyaspor galibiyetiyle yeni bir sayfa açtık. Bize şampiyonluk hedefimiz için katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Fark yaratmaya başladı

Yıldız golcü, dünkü idmanda da attığı gollerle dikkat çekti. Beşiktaş’la henüz daha 2 idmana çıkmasına rağmen Kara Kartal’ın taktik maçlarındaki gol sayısında önemli bir artış yaşandığı öğrenildi. Cenk’in gelişi sonrasında takımda forma rekabeti oluşması sebebiyle Vincent Aboubakar ve Cyle Larin’in de daha skorer bir kimliğe büründüğü belirtildi.

Konya’da kadroda Gençler’de sahada!

Sergen Yalçın’ın sözleri sonrası başarılı futbolcu, “Hocam, bana inandığınız için size teşekkür ediyorum. Buraya şampiyonluk için geldim. Beşiktaş benim evim. Takımım için yüreğimi ortaya koyacağım. Burada önemli şampiyonluklar yaşadım. Ve bunu tekrarlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı. Yıldız ismin Türkiye Kupası’nda yarın oynanacak Konyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. Öte yandan dünkü idmanda da klasını konuşturmayı sürdüren Cenk’in, pazartesi günkü Gençlerbirliği mücadelesinde de ilk 11’de olabileceği belirtildi.

Orhan Yıldırım