Cenk Tosun'dan Kagawa'ya mesaj: 23 numaraya iyi bak

Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa'ya, Cenk Tosun sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi.

31 Ocak 2019, Perşembe 23:30 Son Güncelleme:
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Cenk Tosun'dan Kagawa'ya mesaj: 23 numaraya iyi bak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, siyah beyazlı takımın yeni transferi Shinji Kagawa'ya mesaj gönderdi.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 23 numaralı formayı terleten Cenk Tosun, 23 numaranın yeni sahibi Kagawa'ya bol şans dilerken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "23 numaralı formaya iyi bak. Kendimden biliyorum, çok uğurludur; sana da bol şans getirsin" ifadelerine yer verdi.

Cenk Tosun'un bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.


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