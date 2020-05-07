Devre arasında Crystal Palace takımına geçen ancak sakatlığı nedeniyle Everton'a dönen eski Beşiktaşlı Cenk Tosun gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, korona virüsü nedeniyle evde geçirdikleri zamandan Beşiktaş günlerine kadar TRTSPOR'a samimi açıklamalarda bulundu.

"Dönmek için çok acele etmeyeceğim"

"Her şey yolunda. Karantina döneminde çocuklarla güzel ve hızlı zaman geçiyor. Bisiklet çevirmeye, havuzda çalışmaya da başladım. Gün geçtikçe dizim daha iyi hale geliyor. Fizyoterapistlerle doktorlarla online görüşüyoruz. 7-9 ay arası diyorlar. Yine kopma riski yüksek oluyor. 7-9 ay arasında dönecek olursam risk minimuma düşmüş oluyor. O yüzden ben çok acele etmeyeceğim. Yüzde 100 eski gücüme dönünce takımla idmanlara başlayacağım"

"The Last Dance'i izledim"

"Yemek ve ev işleriyle Ece uğraşıyor. Çok hamarat değilim o konuda. Ben daha çok çocuklarla vakit geçiriyorum. Kariyerimde geçiremediğim zamanı karantinada geçirme fırsatı yakaladım. Çocukları uyuttuktan sonra dizileri takip etmeye çalışıyoruz. Michael Jordan'ın çok büyük hayranı olduğum için The Last Dance'i izledim tabii ki."

"Premier Lig benim ve babamın çocukluk hayaliydi"

"Crystal Palace beni Beşiktaş'ta oynarken de istemişti. Palace'ta beni çok güzel karşıladılar. Sonra şanssızlık yaşadık. Kulübün sahibi de ayrılırken "Seni çok beğeniyorduk güzel işler yaptın, yapacaktın. Teşekkürler" dedi ve güzel ayrıldık. Hiç keşke demedim. Premier Lig benim ve babamın çocukluk hayaliydi. O hayali başardım. Aslında henüz hiçbir şey başarmadım. Daha fazla gol atmam gerekiyor, her şeyin başındayım"

"Tabii ki kimse dünyanın bu duruma düşmesini, insanların ölmesini istemez. Ben de istemiyorum ancak EURO 2020 ertelenince ister istemez insan seviniyor. Çünkü benim elemelerde çok emeğim vardı, oynamak istiyordum"

"Gomez'in yanına "Eyşan" diyerek not düşebilirsin"

"10 numaraya kesinlikle Talisca'yı koyarım. Sağ tarafa ise hiç düşünmeden Quaresma derim. Hayatımda onun kadar iyi orta yapan bir oyuncu görmedim. Forvete Gomez'i koyarım. Hem sağ hem sol ayakla çok iyi goller atıyordu. Ondan çok şey öğrendim. Gomez'in yanına "Eyşan" diyerek not düşebilirsin"

Cenk Tosun'un oynadığı en iyi 11

Pickford

Adriano

Çağlar Söyüncü

Gökhan Gönül

Sigurdsson

Gueye

Sosa

Cengiz Ünder

Talisca

Quaresma

Gomez





Unutamadığı maç?

"Normalde hep Benfica maçı diyordum, ancak bu sefer farklı maçlar söylemek istiyorum. Milli Takım ile oynadığım Arnavutluk maçı diyebilirim. Çok kritik gol atmıştım. Ayrıca Gaziantepspor ile oynadığım Galatasaray maçını da söyleyebilirim."



