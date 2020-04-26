Irmak Kazuk'un sosyal medyada canlı yayın konuğu olan Cenk Tosun, Everton'daki ilk teknik direktörü Sam Allardyce'ın antrenman sisteminden bahsederek, "İlk geldiğimde Everton'da Sam Allardyce görevdeyken biz pazartesi-salı ağır idman yapıp, çarşamba izin veriliyordu. Perşembe-cuma yine idman yapıp, cumartesi maça çıkıyorduk. Pazar yine izin oluyordu. Böyle bir şey Türkiye'de imkansız." dedi.

"İDMANA GİRMEZSEN PARA CEZASI"

İdmanların içeriğini de anlatan milli golcü, "Pazartesi günü ilk idmanımızı yapıyorduk. Salı günü idmandan sonra alt vücuda giriyorduk. Girmezsen para cezası alıyordun. Çarşamba izin oluyordu. Perşembe yine ağır idman. İdmandan sonra üst vücuda giriyorduk. Cuma ter idmanı, cumartesi maç günü." ifadesini kullandı.

"BABAM TARAFTARLARLA ŞARKILAR SÖYLEDİ"

Stoke City deplasmanında attığı gollerin ve babasının tezahüratlara eşlik etmesinin kendisini gururlandırdığını belirten Tosun, "Soğuk, karlı bir Pazar günü Stoke deplasmanında 2-1 kazandığımız maçta 2 gol atmıştım. Taraftarlar beni bağrına basmıştı. Babam da gelmişti deplasmana. Babam da onlarla birlikte tribünde o şarkıları söylüyordu. İnanılmaz gurur vericiydi." diye konuştu.

Cenk Tosun, Premier League'de en beğendiği isimleri de açıkladı. Cenk, en beğendiği savunma oyuncusunun Virgil van Dijk (Liverpool), en beğendiği orta sahanın Kevin De Bruyne (Manchester City) ve en beğendiği forvetin Sergio Agüero (Manchester City) olduğunu dile getirdi.