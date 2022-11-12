Beşiktaş 'a sezon başında transfer olurken kısa vadeli 2 hedefi bulunan Cenk Tosun, Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in getirilmesi sonrasında çok sürmeden hayallerini gerçekleştirdi. İlk olarak Kara Kartal'da 11'e geçmeyi isteyen Cenk, yoğun çalışması sonrasında hak ettiğini alarak Ümraniyespor ve Galatasaray müsabakalarına ilk 11'de başladı ve bu 2 karşılaşmada 3 gol ile 1 asistle oynayarak 4 gole katkı yaptı.

Beşiktaş'taki bu önemli çıkışı sonrasında bir diğer hedefi olan A Milli Takım'a dönme planı da gerçek olan Tosun, teknik direktör Stefan Kuntz tarafından kadroya alındı. Tekrar milli formayı giyecek olması sebebiyle oldukça mutlu olan Cenk, yarın Vodafone Park'ta oynayacakları Antalyaspor karşılaşmasında etkili bir performans sergileyip milli takım kampına yapacağı gol şov sonrasında katılmak istiyor.

Gökmen Özcan