Beşiktaş Kulübü, Everton'da forma giyen eski oyuncusu Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cenk Tosun’un 2020-21 sezonunun sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Everton FC ile anlaşmaya varılmıştır. Futbol A Takımımızın 2015-16 ve 16-17 sezonlarında kazandığı Süper Lig şampiyonluklarında pay sahibi olan Cenk Tosun’a yuvana hoş geldin der, önümüzdeki dönemde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Cenk Tosun lisans işlemleri tamamlanırken İngiltere'den gelmesi nedeniyle karantina süresini tamamladıktan sonra sahaya çıkacağı bildirildi.



