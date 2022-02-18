Cenk Tosun transferini Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bitirecek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Burak Yılmaz'a kapattığı kapıları, eski golcüleri Cenk Tosun için sonuna kadar açtı. Çebi, mayıs ayındaki seçimi kazanıp göreve devam etmesi halinde Cenk için bizzat devreye girecek. 30 yaşındaki oyuncu; İngiltere, Almanya veya İspanya liglerinden iyi bir teklif gelmesi halinde yine Avrupa'da kalmayı düşünse de siyah-beyazlılar ile görüşmeden başka bir takımla anlaşmayacak.

BU SEZON SADECE 11 DAKİKA OYNADI

Everton'da yıllık ücreti 3 milyon Euro olan Cenk'in Beşiktaş'a dönmeye karar vermesi halinde kazandığı rakamdan biraz daha aşağısını isteyeceği kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun, aklındaki rakamın 2 ila 2.5 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi. Uzun bir sakatlığın ardından kasım ayında İngiliz ekibi ile çalışmalara dönen tecrübeli futbolcu, bu sezon sadece 3 resmi karşılaşmada 11 dakika sahada kaldı, takımı adına gol ya da asist katkısı veremedi.

LARİN GEÇMİŞİ ARATIYOR

PERFORMANSIYLA geçen sezon kazanılan lig şampiyonluğunda büyük payı olan Cyle Larin, bu sezon beklentileri karşılayamadı. Kanadalı yıldız ilk 25 haftada 20 maça çıkarken, 6 gol ve 1 asist üretti. Larin, geçen sezon ise aynı periyotta 24 karşılaşmada 12 gol ve 3 asiste imza atmıştı. Skora katkısı yarı yarıya düşen 26 yaşındaki futbolcu, haziranda bitecek sözleşmesini uzatma konusunda yönetimle henüz anlaşmaya varamadı.

KARTAL'A PJANİC ŞOKU

BEŞİKTAŞ'IN dün sabah yaptığı antrenman sırasında sakatlanan Miralem Pjanic'in MR'ı çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Boşnak futbolcunun alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi. Altay maçında cezalı Michy Batshuayi'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz'dan yararlanmayacak olan teknik heyet, Pjanic'ten gelen kötü haberlerle iyice sıkıntıya düştü.