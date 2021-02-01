Cenk Tosun: Tarih yazmaya geliyorum

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için yoğun girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, Mario Mandzukic ve Hulk hamlelerinden sonuç alamaması sonrasında Cenk Tosun’la anlaşmıştı. 2018 yılının ara transfer döneminde 26 milyon Euro karşılığında Everton’ın yolunu tutan 29 yaşındaki futbolcunun Ada ekibinden ayrılık kararı almasının ardından devreye giren Beşiktaş, yıldız ismi sezon sonuna kadar kiraladı. Tecrübeli futbolcu için kiralama bedeli ödemeyecek olan yönetim, oyuncuya ise 1.1 milyon Euro maaş verecek.

5 gün karantinada kalacak

Eski kulübüne dönecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten tecrübeli futbolcu, “Beşiktaş benim yuvam. Siyah-Beyazlı formayla çok önemli başarılara imza attık, şampiyonluklar yaşadık. Kulübüme tekrar tarih yazmak için ve kupalar kazanmak için geri dönüyorum” dedi. Dün gece geç saatlerde özel uçakla İstanbul’a getirilen Cenk, 5 gün karantinada kalacak.