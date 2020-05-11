Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig'e rekor bir ücretle transfer olan milli forvet Cenk Tosun, beINSPORTS'a özel açıklamalarda bulundu. Cenk, Süper Lig'deki en beğendiği futbolcudan Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesine, İngiltere Premier Lig'e gidebilecek Süper Lig topçularından İngiltere'deki yaşadıklarına kadar her şeye samimiyetle açıkladı.

İşte Cenk Tosun röportajı:

Evdeyim, karantinadayız. Çocuklarıma ve aileme vakit ayırabiliyorum bundan dolayı da çok mutluyum.

Günde bir iki kez Everton fizyoterapistleriyle dizimi çalıştırıyoruz güç, kuvvet anlamında. 2 ay oldu diz ameliyatımdan sonra, gün geçtikçe daha iyi hissediyorum kendimi.

Başta hareketlerim kısıtlıydı. Onları atlattım. Artık çok rahatlıkla yürüyor, bisiklet çevirebiliyorum. Gün geçtikçe iyiye gidiyor sakatlığım. Uzun bir süre futboldan uzak kalacağım. İnşallah, güçlenip daha güzel geri dönmek istiyorum.

Crystal Palace günleri

Çok kısa olmasına rağmen çok güzel geçti. Güzel anılarım var. M. City'ye attığım gol olsun, aldığımız galibiyetler olsun, güzel geçti. Takım arkadaşlarım beni çok sıcak ve iyi karşıladı. Taraftarlar da keza öyle. Çok kısa bir dönem olsa bile çok severek oynadığım bir kulüptü.

Çok güzel bir his, insanımızın beni bu kadar desteklemesinden gururlanıyorum. Hem sosyal medyada hem dışarıda çok pozitif şeyler alıyorum onlardan.

Yeterli forma şansı bulamadığım için Avrupa Şampiyonası öncesi C. Palace yolunu seçtim. Burada da sakatlıktan dolayı maceram kısa sürdü. Her şeyde bir hayır vardır. Daha güçlü geri dönmek için elimden geleni yapıyorum.

Sosa'yı çok beğeniyordum, bu sene daha da üstüne koyduğunu görüyorum. Trabzonspor'un çok iyi bir takımı var. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Orta sahada çok iyi bir performans gösteriyor.

EURO 2020'nin ertelenmesi

Bundan kaçma yolu yoktu. Bu dönemde oynanması çok doğru bir karar olmazdı. Bu tarz turnuvaları güzel yapan taraftarlar. Taraftarsız güzel olmazdı. Seneye alınmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bizim adımıza da önemli bir karar oldu. Birkaç sakatımız vardı, ben dahil, Yusuf, Merih, Dorukhan. Bunların hepsi, Milli Takım'ın çok önemli oyuncuları. Bir yandan da bizim için faydalı olduğunu söyleyebilirim.

Türkiye'de çok iyi Türk futbolcular var. Şu an aklıma gelen Uğurcan Çakır'ı söyleyebilirim. Önü çok açık. Milli Takım'da gördüğüm kadarıyla çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Süper Lig'den Premier Lig'e Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz gidebilir. Bunları söyleyebilirim.

Oğuzhan da benim gibi çok kısa oynayabildi Feyenoord'da. 'Belki 1 sene daha uzatabilirim.' demişti bana. Mutluydu orada. Oğuzhan çok büyük futbolcu ve çok iyi bir insan. Bana çok yardımı dokundu zamanında. İnşallah en güzel yerlere gelmesini ümit ediyorum.

Benim oynadığım dönemdeki Beşiktaş hem kadro kalitesi bakımından hem de maddi açıdan böyle değildi. Ben, Sergen hocaya her zaman güveniyorum.

Gaziantepspor'da beraber çalışmıştık. Beşiktaş hala şampiyonluk yarışının içinde. Gelecek sene de güzel işler yapılacağını düşünüyorum.

Ben, Sergen Yalçın'ın golleriyle büyüdüm. Benim için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Kendisiyle çalışma şansı da buldum. İyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Daha önce çalıştığı takımlarda kendini ispatladı. Sergen hocaya biraz daha zaman verilmesi lazım çünkü devam eden bir sezonda geldi. Takımla kamp dönemi geçiremedi. Bunlar önemli şeyler.

Sağlığıma kavuşmak, en iyi şekilde sahalara dönmek. Sadece çapraz bağ ameliyatı değil, hem çapraz bağ hem menisküs hem de iç yan bağda bir şeyler yapıldı. Normal bir çapraz bağ ameliyatı gibi 6 ay değil, daha uzun sürecek sahalara dönmem. Tamamen %100 hazır olunca sahalara dönmeyi ümit ediyorum. Öncelikle planım o. Everton'da forma savaşına gireceğim. Burada oynayabileceğim kadar oynamak istiyorum. Gelecek yaz bir Avrupa Şampiyonası var önümüzde. Onu düşünerek kararlar alacağım.