Cenk Tosun: Şampiyonluk için geldim

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Cenk Tosun, "Çok mutluyum yuvamda olduğum için. Takım arkadaşlarımı ve kulübümü özlemiştim. Güzel bir başlangıç oldu. Biraz zorlaştırdık, maçı daha önce bitirebilirdik. Duran toptan kötü bir gol yedik. 120 dakikaya bırakmayacaktık. Pozisyonları değerlendirebilirdik"

"Konu Beşiktaş olduğunda para fazla konuşmaya gerek yok. Ben burada oynamaya geldim, takım arkadaşlarıma katkı yapmaya geldim. Şampiyonluğa oynamak için geldim. Şampiyon olacağımıza da inanıyorum. Önümüzde Avrupa Şampiyonası da var"

"Sergen hoca ile ikinci dönemim, çok tecrübelenmiş, çok üstüne koymuş taktiksel anlamda. Tanıdığım bir hoca olduğu için de mutluyum" ifadelerini kullandı.