Cenk Tosun: Sahada cevap veriyorum

Beşiktaş ’a sezon başında büyük umutlarla dönen Cenk Tosun’un Valerien Ismael’le yıldızı barışmamıştı. Fransız teknik adamın planlamasında alternatif oyuncu olarak görev yapan Cenk, Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle adeta ikinci baharını yaşamaya başlamıştı. Güneş’in gelişiyle ilk 11’de forma giyen tecrübeli futbolcu, Ümraniyespor ve Galatasaray karşılaşmalarında toplamda 3 gol ve 1 asistle oynayarak 4 gole katkı yaptı. Deneyimli oyuncu, bu çıkışının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un da gözüne girdi. Alman hoca, Cenk Tosun’u uzun süre sonra Milli formayla buluşturdu.

‘Katar’da olmamız gerekirdi’

Riva’da hem Milli Takım hem de Siyah-Beyazlılar’la ilgili olarak açıklamalarda bulunan Cenk, “Ben sadece işimi yapmaya çalıştım. Yani gol atmak. İşimiz bu. Hiç kimse hakkında yorum yapmam doğru olmaz. Futbolcunun işi sahada her şeye cevap vermektir. Futbolunu oynayıp görevini yapmaktır. Beşiktaş olsun, Milli Takım olsun sadece düşüncem bu. Elbette Katar’da olmamız gerekirdi. Ülkemizin olmadığı Avrupa ya da Dünya Şampiyonası renksiz geçiyor. Turnuvalara bambaşka renk katan ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

‘Mutlu sona ulaşacağız’

Tosun, “Ligde tek hedefimiz şampiyonluk. Yarışta birçok kulübün olması biz oyuncular, kulüpler ve Türk Futbolu adına şans. Her zaman rekabet sıçrama getirir. Futbol severler içinde heyecan ve coşku... Bunu hap birlikte yaşayalım. İnancım mutlu sona ulaşacağımız yönünde. Çalışıp üstüne koyarak devam edeceğiz” sözlerini sarf etti.

Orhan Yıldırım