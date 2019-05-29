Cenk Tosun: Milli maça fit geldim

Alparslan ÇINAR - Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) - Milli futbolcu Cenk Tosun, A Milli Takım'ın Yunanistan'la oynayacağı karşılaşma öncesinde, "Burası çok büyük bir platform. Herkese nasip olmaz. Burada bütün ülke için oynuyorsunuz. Yine fit geldim" dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım, Antalya'nın Belek bölgesindeki Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta kampını sürdürüyor. Kamp sürecinde iki hazırlık maçı oynayacak olan A Milliler, yarın Antalya Stadı'nda saat 21.00'de ilk maçında Yunanistan'la karşılaşacak. Maç öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ile Cenk Tosun kamp yaptıkları otelde basın toplantısı düzenledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, iyi bir performans sergilemek için hazır olduğunu söyledi. Milli takıma gelirken kendini fit hissettiğini de ifade eden Tosun, “İlk iki maç için fit olduğumu gösterdiğimi düşünüyorum. Ekstra idmanlarla daha fazla çalışıp milli maçlarda hazır olmayı hedefledim. Burası çok büyük bir platform. Herkese nasip olmaz. Burada bütün ülke için oynuyorsunuz. Yine fit geldim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cenk Tosun'un açıklamaları

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