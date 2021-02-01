Cenk Tosun: İlk günkü gibi heyecanlıyım

Beşiktaş'ın Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu Cenk Tosun, İstanbul'a iner inmez açıklamalarda bulundu.

Cenk Tosun, "Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a ilk geldiğim zamanda olduğu gibi heyecanlıyım. Çok mutluyum. Bir an evvel takıma katılıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. Yüzde 100'ümü vereceğimden herkes emin olsun"

"Bu şanlı formayı terletmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Evime, yuvama döndüm" ifadelerini kullandı.

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