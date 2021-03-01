Cenk Tosun için CSKA Moskova iddiası

Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun, "Rusya'dan CSKA Moskova teklif yaptı, bu bir sır değil. Fakat aile olarak Beşiktaş 'a dönmesi yönünde karar aldık. Aslında CSKA'nın teklifi oldukça iyiydi ama Cenk, Beşiktaş'ı iyi tanıyor ve İstanbul'u seviyor. Genel olarak hepimiz, İstanbul'da birkaç ay geçirmenin en iyi çözüm olacağını düşündük. Yaz aylarında 2-3 yıllık sözleşme karşılığında CSKA ile transfer görüşmesi yapabiliriz. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı