Cenk Tosun için flaş transfer açıklaması! CSKA
Beşiktaş’ın devre arasında Everton’dan kiraladığı Cenk Tosun’a o dönem Rus ekibi CSKA talip olmuş, daha fazla ücret önermesine karşın yıldız oyuncu alacağı parada indirim yaparak sezon sonuna kadar eski kulübüyle anlaşmıştı.
Milli oyuncunun aynı zamanda menacerliğini yapan babası Şenol Tosun, Rus medyasına konuştu, “CSKA’nın teklifi sır değil. Fakat aile olarak Beşiktaş’a dönmesi yönünde karar aldık. Yaz aylarında 2-3 yıllık sözleşme karşılığında CSKA ile transfer görüşmesi yapabiliriz. Neden olmasın?” ifadelerini kullandı.