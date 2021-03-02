Cenk Tosun için flaş transfer açıklaması! CSKA

Milli oyuncunun aynı zamanda menacerliğini yapan babası Şenol Tosun, Rus medyasına konuştu, “CSKA’nın teklifi sır değil. Fakat aile olarak Beşiktaş’a dönmesi yönünde karar aldık. Yaz aylarında 2-3 yıllık sözleşme karşılığında CSKA ile transfer görüşmesi yapabiliriz. Neden olmasın?” ifadelerini kullandı.



