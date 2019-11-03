Cenk Tosun hayat verdi Everton puanı kurtardı

Premier Lig’in 11. haftasında Everton, Cenk Tosun’un 90+7. dakikada gol attığı maçta Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. Milli oyuncu Cenk Tosun, bu sezon ligde ikinci kez forma giyerken, ilk golünü attı.

03 Kasım 2019, Pazar 22:15 Son Güncelleme:
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Cenk Tosun hayat verdi Everton puanı kurtardı

Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde Everton, sahasında Tottenham ile 1 - 1 berabere kaldı. Goodison Park'ta oynanan maçta konuk takım 63'üncü dakikada Dele Alli ile öne geçerken, skora dengeyi getiren gol 90+7. dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Karşılaşmaya 68'inci dakikada dahil olan milli futbolcu, takımına son dakikalarda 1 puanı getirirken, bu sezon ilk golünü de kaydetmiş oldu.

Bu arada Tottenham'da Heung-min Son'un müdahalesi sonrası Andre Gomes'in ayağında kırık oluştu. Heung-min Son, pozisyonda kırmızı kart görürken yaşanan sakatlık sonrasında göz yaşlarına hakim olamadı.

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