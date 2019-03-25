Cenk Tosun: Güzel bir maç oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Türkiye, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan ve Cenk Tosun’un (2) attığı gollerle Moldova’yı 4-0 yendi.

Mücadelenin ardından Milli Takımımızın golcü futbolcusu Cenk Tosun, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Cenk Tosun'un maç sonu açıklamaları:

"İki maç altı puandan daha önemlisi iki maçta da gol yemeden altı puan almak. Eskişehir'de bizi desteklemeye gelen tüm taraftarlara teşekkürler. 90 dakika susmadan destek çıktılar. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum, herkes elinden geleni yaptı."

"Belki daha yüksek skorlu olabilirdi, çok pozisyona girdik. Güzel bir maç oldu. Hazirandaki maçlara daha moralli gideceğiz."