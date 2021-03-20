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Cenk Tosun geri döndü! Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika gelişmesi... Süper Lig’in 31. haftasında yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek Beşiktaş’ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah Beyazlı ekibin tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, tedavisi 1 ay süren diz sakatlığının ardından maç kadrosuna alındı.

20 Mart 2021, Cumartesi 18:09 Son Güncelleme:
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Cenk Tosun geri döndü! Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta dev maçın kadrosu açıklandı. Sonradan oyuna girip 2 gol attığı Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve yaklaşık 1 ay sonra takıma katılan Cenk Tosun, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer aldı.

Babaannesinin vefatı nedeniyle Başakşehir maçında görev alamayan Mensah da takıma dönerken, sakatlığı devam eden Gökhan Töre, maç kadrosuna alınmadı. 

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Beşiktaş’ın Fenerbahçe maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran

Defans: Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Josef De Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah

Hücum: Georges-Kevin N’Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Cenk Tosun

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