Cenk Tosun geri döndü! Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika gelişmesi... Süper Lig’in 31. haftasında yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek Beşiktaş’ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah Beyazlı ekibin tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, tedavisi 1 ay süren diz sakatlığının ardından maç kadrosuna alındı.
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta dev maçın kadrosu açıklandı. Sonradan oyuna girip 2 gol attığı Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve yaklaşık 1 ay sonra takıma katılan Cenk Tosun, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer aldı.
Babaannesinin vefatı nedeniyle Başakşehir maçında görev alamayan Mensah da takıma dönerken, sakatlığı devam eden Gökhan Töre, maç kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş’ın Fenerbahçe maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran
Defans: Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Josef De Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah
Hücum: Georges-Kevin N’Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Cenk Tosun