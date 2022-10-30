Cenk Tosun: Galatasaray maçına 3 puan için gideceğiz

Süper Lig 'in 12. haftasında Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş ile ilk maçına çıkan Beşiktaş , sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ederek sahasındaki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Cenk Tosun, Şenol Güneş'le iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi, "Güneş doğdu, güzel bir başlangıç oldu. Şenol Güneş’le gün geçtikçe daha iyi olacağız." dedi.

'Derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız'

Yaptıkları hatalar nedeniyle rakibe çok pozisyon verdiklerini belirten yıldız oyuncu, gün geçtikçe daha iyi olacaklarını ifade etti, "Bu maçı analiz edip derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

' Galatasaray maçına 3 puan için gideceğiz'

Galatasaray derbisine 3 puan için gideceklerini vurgulayan Cenk, "Uzun zaman sonra ilk 11’de oynadım. Üzerimde güzel bir yorgunluk var. İki gol attım, üç puanı aldık. Hocama ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Galatasaray maçına 3 puan için gideceğiz. Takıma güveniyorum. Derbinin önemini herkes biliyor. Hocamız o maça bizi en iyi şekilde hazırlayacaktır." diye konuştu.







