Cenk Tosun: En güçlü şekilde döneceğim!

İngiltere Premier Lig’de kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace’ta antrenmanda dizinden sakatlanan Cenk Tosun, Everton’a döndü. 28 yaşındaki milli forvetin tedavisine, Everton’da devam edilecek.

Devre arasında Everton takımından Crystal Palace’a kiralanan Cenk Tosun, 5 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı. EURO 2020’yi kaçıracak olan Cenk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Önemli olan yere düşmek değil, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilmek. Bu sakatlıktan en güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın.