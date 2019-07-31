Cenk Tosun derbisi: Galatasaray ve Beşiktaş devrede

2018 Ocak ayında Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro'ya transfer olan ve İngiliz ekibinde istediği forma şansını bulamayan Cenk Tosun için iki kulüp devrede: Galatasaray ve Beşiktaş.

Sarı-kırmızılı takım, Everton'ın 40 milyon Euro'ya Juventuslu genç yeteneği Moise Kean'i transfer etmesinin ardından gözden çıkarılan Cenk'i kiralamak için devreye girdi. Mavilerde forvet sayısının 4'e çıkmasından sonra milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Forvet hattında Diagne ve Mitroglou ile yollarını ayırmayı planlayan Aslan için Cenk transferi aynı zamanda yerli kontenjanı için de bir fırsat transferi olarak görülüyor.

Öte yandan Beşiktaş da Burak Yılmaz'a alternatif olarak eski golcüsü Cenk'i listesinde tutuyor.

(Sabah)