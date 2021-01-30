Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Cenk Tosun'u yarım sezon kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah Beyazlılar Everton ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması beklenirken Cenk'ten flaş bir hamle geldi. Siyah Beyazlı ekibe döndüğünü kişisel sosyal medya hesabından duyuran milli oyuncu, Beşiktaş formasıyla şampiyonluk kupasını kaldırdığı fotoğrafı kullandı ve kartal emojisi koydu, "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" notunu düştü.

Cenk Tosun'un paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

29 yaşındaki golcü oyuncu; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Everton ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a katkı sağlamak isterim. Eğer Everton transfere onay verirse benim için sorun olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Golcü futbolcu, Twitter’da ise Beşiktaş’ın 2018’de Everton’a transferi sürecinde yaptığı, "Bu asla veda değil Tosun Paşa! Bir gün yeniden buluşacağız!" açıklamasını alıntılayarak, "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" paylaşımında bulundu.

2014-18 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş ile çıktığı 96 maçta 41 gol atan Cenk Tosun, 2018'de 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olmuştu. Bu sezon Everton formasıyla Premier Lig'de 5 maça çıkan ve toplam 43 dakika forma giyebilen Cenk Tosun'un kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.