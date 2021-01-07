Cenk Tosun'un Tivibuspor'da yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Ben Avrupa'da misyonumun dolduğunu düşünmüyorum. Daha fazla adımdan söz ettirmek istiyorum. Avrupa'da işim bitmedi. Türkiye'ye dönme gibi bir niyetim yok. Daha fazla forma şansı bulmam gerekiyor. 2-3 haftalık süreçte bir karara varacağım. Calvert-Lewin ile ikimiz varız, transferim kulübe de bağlı. Ancelotti, bana çok güvendiğini söyledi. 2-3 hafta içinde az forma şansı bulursam, kendi yolumu çizeceğim. İdmanlarda elimden geleni yapıyorum. Milli Takım'da takıma faydalı oluyorum, burada yine az forma şansı buluyorum. Bence de hak ettiğim forma şansını bulduğumu düşünmüyorum.

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