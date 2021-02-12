O karşılaşmada Siyah-Beyazlılar'ı 3-1 öne geçiren golü atan Milli yıldız 3 yıl aradan sonra döndüğü yuvasında dün akşam ilk 11'de maça başladı ve bin 141 gün sonra yeniden Siyah-Beyazlı formayla sahaya çıktı. 47'nci dakikada deneyimli oyuncu topu filelere gönderdi, ancak pozisyonun öncesinde Atiba'nın Ahmet Çalık'a faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Yerini 65'te Larin'e bırakan Cenk maç sonunda şunları söyledi: Güzel bir başlangıç oldu. Yuvamı, arkadaşlarımı özlemiştim. Daha önce bitirebilirdik. Buraya bırakmamalıydık. Oynamaya ve takıma katkı sağlamaya geldim. EURO2020'ye fit gitmek istiyorum. Şampiyonluğa inanıyorum. Ben de destek için geldim. Gaziantep'te Sergen hoca ile çalışmıştım. Sergen hoca çok tecrübelenmiş, çok üstüne koymuş. Taktiksel ve ikili ilişki anlamında... Beşiktaş'a dönmek bana da iyi geldi.