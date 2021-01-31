Cenk Tosun, 3 yıl aradan sonra Beşiktaş geri döndü

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda forvet hattını yeni bir golcüyle güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş’ta yönetim, hazırladığı 4 kişilik öncelikli listenin sonuncusunu da önceki gece elinden kaçırmıştı. Mario Mandzukic’i İtalyan ekibi Milan’a, Odion Ighalo’yu İngiliz devi Manchester United’a, Tiquinho Soares’i de Çin temsilcisi Tianjin Teda’ya kaptıran Siyah-Beyazlılar, boşta bulunan Hulk konusunda da uzun süren pazarlıklara rağmen bitirici hamleyi yapamayınca Brezilyalı ismi de kaybetmişti. Sambacı’nın uzun bekleyişin ardından önceki gece Atletico Mineiro’ya imza atmasının ardından Kara Kartal, Cenk Tosun’un üzerine yoğunlaşmıştı. İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan eski yıldızı Cenk Tosun’u almak için harekete geçen yönetim, Hulk’un transferi sonrasında teklifini artırdı ve işi bitirdi.

150 bin Euro indirim yaptı

Everton’ın ikinci yarıdaki maaşı olan 1 milyon 250 bin Euro’luk bedelin Beşiktaş tarafından karşılanması halinde kiralanmasına olumlu yanıt verdiği Milli golcü için 500 bin Euro’dan başlayan teklifler önceki gün itibarıyla 1 milyon Euro seviyesine ulaşmıştı. Tecrübeli futbolcunun maliyetini karşılayabilmek için yoğun çalışma yürüten yönetim, dün itibarıyla eski oyuncusunu almak için bütçesini oluşturdu ve Cenk’in de pozitif tutumuyla beraber işi bitirdi. Rusya Ligi ekibinden CSKA Moskova ve İspanya La Liga’dan Celta Vigo’nun da talebine rağmen Beşiktaş’ın ilgisi sebebiyle önceliği Kara Kartal’a veren Milli yıldız, maaşında 150 bin Euro indirim yapıp eski takımını seçti.

Tüm planlaması 2020

Bu yaz yapılması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası’na hazır olarak gidebilmek için sezonun ikinci yarısında düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Cenk, bundan dolayı ayrılık kararı almıştı. Kulübü Everton’ın geleceğini belirlemesi için kararı kendisine bıraktığı başarılı futbolcu, 3 yıl sonra Kara Kartal’a geri döndü. 2018 yılında 26 milyon Euro karşılığında Everton’a satılan Tosun Paşa’yı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralayan Beşiktaş, İngiliz ekibine herhangi bir ödeme yapmayacak.