Bundesliga 2 ekiplerinden St Pauli'de forma giyen Türk futbolcu Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren askerlerimize verdiği destek kulübünü rahatsız etti. Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonu "savaş" olarak niteleyen Alman kulübü, konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden yayımladığı skandal açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Perşembe günü Cenk Şahin, kişisel Instagram hesabından Türk ordusunun Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla ilgili bir paylaşımda bulundu. St Pauli kulübü olarak bu paylaşımla aramıza açık bir mesafe koymak istiyoruz. Çünkü bu, kulüp değerlerimize uygun değil. Yönetimimiz oyuncuyla görüştü ve konuyu kendi içinde çözecek. Süreç sonuçlanana dek hiçbir yorum yapılmayacaktır. Daha fazla savaşa hayır!"

Öte yandan Alman ekibinin taraftar grubu Ultra Sankt Pauli de kendilerine ait internet sitelerinden bir bildiri yayımlayarak Şahin'e adeta nefret kustu. Kulüp yönetiminden 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin derhal feshedilmesini talep eden radikal grup, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da son derece çirkin suçlamalara yer verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler