Fenerbahçe Beko, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında corona virüsü belirtilerine rastlandığını duyurmuştu. Bu kötü haberin ardından Cenk Renda'nın yoğun bakıma aldındığı iddia edilmişti. Cenk Renda, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yoğun bakıma alındığı bilgisinin doğru olmadığını duyurdu. Randa, sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki sosyal medya üzerinde çok fazla bilgi kirliliği var. Yoğun bakımda olduğum bilgisi doğru değil. Ancak, çok donanımlı bir hastanede, sağlık ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyorum. Takımımızla ilgili gerekli açıklamayı kulübümüz yaptı, sonuçlar netleşince mutlaka yine bilgilendirme yapılacaktır. Desteğiniz ve iyi mesajlarınız için teşekkür ederim."

Sarı Lacivertli kulüp, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nda bazı isimlerin yeni tip corona virüsü (Covid-19) belirtisi taşıdığını ve kontrollerin yapıldığını açıklamıştı.

Cenk Renda kimdir?

Cenk Renda, 11 Ekim 1969'da doğdu ve Efes Pilsen altyapısında basketbola başladı. 1985-86 sezonunda A takıma yükselen Renda, 1986-87 sezonunda Koraç Kupası'nda çeyrek final şansını son maçta kaçıran, 1989-90 sezonunda ise bu kupada çeyrek finale ulaşan ilk Türk takımı olma gururuna ulaşan lacivert-beyazlı takımın önemli oyuncularından biri oldu ve genç millî takımdan sonra A millî takıma yükseldi.

2.02'lik boyuyla pivot mevkiinde oynayan ve gerek ribaund üstünlüğü gerek rakip takımın skorer oyuncusuna uyguladığı etkili baskılı savunma ile dikkat çekti ve 1990-91 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe'ye transfer olan Renda, 1995'e kadar oynadığı bu takımda, 1991-92 Klasman Ligi birinciliği, 1994 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1992-93 ve 1994-95 play-off finali ve 1992 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası sevinçlerini yaşadı.

1992'ye dek millî takımda da oynayan Renda 12 yıl aradan sonra Türkiye'yi 1993 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na taşıyan kadroda da yer aldı.

1995-96 sezonunda Oyak Renault'da forma giyen Renda sezon sonunda aktif basketbol yaşantısını noktaladı.

Bundan sonra da basketboldan kopmayan Renda, Fenerbahçe'de antrenörlük görevine başlamış olup, 2009-10 sezonunda da Fenerbahçe antrenörü Bogdan Tanjević'in yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Şu anda Fenerbahçe'nin idari menajerliğini yapmaktadır.



