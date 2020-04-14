Cenk Renda: Bir daha iyileşemeyeceğimi düşündüm

Spor dünyasında koronavirüse ilk yakalananlardan biri Fenerbahçe Beko Takım Menaceri Cenk Renda olmuştu. Hastalığı yenen ve ailesine kavuşan Renda, hastanedeki karantina günlerini, zorlu süreçte yaşadıklarını ve hissettiklerini Hürriyet’e anlattı. İşte Cenk Renda’nın sözleri...

‘Buraya kadarmış dedim’

“Tarih 20 Mart’tı. ABD, İtalya ve İspanya’da yatan hastaların görüntüleri gözümün önüne geldi. Beni hastanede makineye bağlayacaklar sandım, panik yaptım. Eve gitmek için ısrar ettim, her şeyi yaptım. Doktorlar dinlemedi bile, hemen yatırdılar. Bu, tarihi zor bir his. Sosyal medyada gördüklerim nedeniyle bir daha iyileşemeyeceğimi, çocuklarımı, Fenerbahçe’yi, dostlarımı göremeyeceğimi sandım. ‘Buraya kadarmış Cenk’ dedim.”

‘Yan odama Terim yatırıldı’

“Ertesi sabah özel hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi. Hastanedeki tek Corona virüslü olarak izole edildim. Psikolojim harap haldeydi. Bu, başka hastalıklara benzemiyor. Yanına kimse gelemiyor. Sevdiklerini görememek ölümden daha beter. Psikolojim harap haldeydi. Çocuklarım, eşim, takımım aklıma geliyor, sesim düğümleniyordu. O gece Miraç Kandili’ydi, sabahlara kadar ağladım. Hastanedeki ikinci günümde yan odama Fatih Terim yatırıldı. Hocaya hemşire aracılığı ile ‘geçmiş olsun’ mesajı gönderdim.”

'Mesajlar güç verdi’

“Bir anda yağmur gibi mesajlar başladı. Başkanımız Ali Koç, şube yöneticimiz Semih Özsoy, coach Obradoviç, genel menacer Gherardini ve oyuncuların mesajları bana büyük güç verdi. Beşiktaş ve Galatasaraylı dostlarım da aradı. Bu müthiş bir duygu. Tedavi sonrası negatif olduğum haberine çok sevindim. Ama asıl, ikinci testim negatif çıkınca dünyalar benim oldu. Euroleague şampiyonluğundan bile çok sevindim!”