A Milli Takımımız, hazırlık maçında karşılaştığı İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada A Milliler'in gollerini 40. dakikada Ozan Kabak ve 49. dakikada Cengiz Ünder attı. İskoçya'nın golünü ise 62. dakikada John McGinn kaydetti.

A Milli Takım 'da ilk kez 11'de sahaya çıkan Cenk Özkacar, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Genç stoper, sözlerine İstanbul'da gerçekleşen hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hayatta kalanlara ve yaralananlara acil şifalar dileyerek başladı.

Uzun bir aradan sonra yeniden milli formayı giydiğini ve ilk 11'de sahaya çıkmanın kendisi için gurur kaynağı olduğunu belirten Cenk, "Aldığım süreyi en iyi değerlendirme hedefindeyim. Hazırlık maçı da olsa her maçı kazanmak istiyoruz. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.







