TFF 1. Lig ekibi Altay'da profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un transfer listesinde yer alan genç stoper Cenk Özkaçar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bozok, Özkaçar için hem yurtiçi hem de yurtdışı takımlardan teklif aldıklarını söyledi. Şu anda önlerinde 6 maç olduğunu hatırlatan Hilmi Bozok, ‘Önceliğimiz Altay Spor Kulübü’nün menfaatleri. Bu transfer önümüzdeki günlerde daha da netleşir. Bizim ve Cenk’in tek düşüncesi Süper Lig. Sezon sonu bu transferdeki durumları tekrar değerlendireceğiz’ ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’den Cenk için resmi teklif var mı?

Kadrosuna gelecek vaat eden genç isimleri kazandırmak isteyen Fenerbahçe’nin Cenk Özkaçar için resmi teklif yaptığı, Emre Belözoğlu’nun da bu teklifte payı olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak konuşan Bozok, ‘Fenerbahçe’nin Cenk ile ilgilendiği doğru ama resmi bir teklif yok. Önümüzdeki hafta resmi teklif yapacak kulüpler var’ şeklinde konuştu.

Şu an Cenk’in Altay’da oynamaktan mutlu olduğunu ve sözleşmesinin devam ettiğini belirten Hilmi Bozok, ‘Şimdilik sadece teklifleri değerlendiriyoruz. Bir rakamımız var tabii ki ama sezon sonu güncellemek adına, ligdeki konumumuz ve şampiyonluk iddiamız adına dile getiremiyoruz. Bu işi sezon sonuna bıraktık. Cenk’in gelişimi ve Altay’ın menfaatleri doğrultusunda sezon sonu konuyu tekrar masat yatıracağız’ dedi.

Hangi liglerden teklif var?

19 yaşındaki stoper oyuncusu Cenk Özkaçar için yurtiçindeki takımların yanı sıra yurt dışından da pek çok teklif aldıklarını söyleyen Hilmi Bozok, ‘Fransa, Portekiz, Hollanda, İspanya ve İngiltere liginden ilgilenen takımlar var’ şeklinde konuştu. (Ajansspor)