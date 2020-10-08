TFF 1. Lig takımlarından Altay, Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon'a transfer olan 20 yaşındaki genç savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

"Takımın seviyesine yaklaştım"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Özkaçar, "Adaptasyon sürecim iyi gidiyor. Problem yaşamadım. Geldiğim süreden bu yana takım içindeki uyuma adapte oldum. En kısa sürede Fransızca'yı en kaliteli şekilde öğrenmek istiyorum. Fizik kapasitede de takımın seviyesine yaklaştım. Takımın planlamasında forma bulmak için elimden gelen mücadeleyi vereceğim. Fransızca dersleri alıyorum. Biraz zor. Aksanları da farklı. Akıcı konuşmak için çalışmalara başladım. Kendimi daha iyi ifade edip direkt iletişim kurmak istiyorum" dedi.

'Depay, çok güçlü olduğumu söyledi'

Depay'ın kendisi için güçlü ifadesi kullandığını aktaran savunmacı, "İlk olarak 13 Eylül'de maça çıktım. Teknik kadro her şeyin yolunda olduğunu söyledi. İdman bittikten sonra ben ve Depay çalışırken hocamız geldi. Depay, Rudi Garcia'ya 'Çok güçlü olduğu belli oluyor' dedi. Hoca da ondan sonra benimle konuştu. İyi bir sol ayağım olduğunu söyledi ama buraya iyi adapte olmam gerektiğini söyledi. Benim iyi bir stoper olacağımı söyledi. Sadece hocanın düşüncesiyle olmuyor. Ben çok daha fazla çalışıyorum. Ekstra çalışmalar yapıyorum. Tabii ki de hocanın düşünceleri de önemli. Ben de buraya layık olmak istiyorum ve elimden geleni yapacağım. Türkiye'den gelen bir savunmacı olarak burada oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Teknik direktör Rudi Garcia ile görüştüğünü söyleyen Cenk Özkaçar, "Rudi Garcia'ya da Türkiye'den Avrupa'ya giden savunmacıların çok güçlü olduğunu söyledi. Fransa'da futbol çok sert. Türkiye'nin de üzerinde bir sertlik var. Oyun hiç durmuyor. Antrenman bile sadece 10 saniye duruyor. Basit faul çalınmıyor. Bunlara adapte olmak gerekiyor. Buraya Burak Yılmaz geldi. Yaşı 30'un üzerinde. Burada çok da iyi oynuyor. Oradan gelen burada oynayamaz gibi bir düşünce olmasın. Türkiye'den birçok oyuncu burada oynayabilir" ifadelerini kullandı.

"Lyon'a başka Türk oyuncular gelsin isterim"

Lille'deki Türk oyunculara Fransa'da vurgu yapıldığını söyleyen Cenk, "'İnşallah Lille yakında ilk 11'i Türk oyunculardan kurulu olmaz' diyorlar. (Gülerek) Ben de artık neden Lille'e gelsinler, diyorum. Lyon'a da başka Türk oyuncular gelsin isterim" dedi.

Forma rekabeti içerisinde olacağını ve fırsat bulmak istediğini söyleyen Cenk Özkaçar şöyle konuştu:

"Takımımız hiç dinlenmedi. Çok maç, çok antrenman var. Ancak takımda hiçbir problem yok. Hedefimiz yukarılara çıkmak. Takımdaki rekabet üst seviyede. Sahada iyi performans sergileyen oynuyor. Hoca senin performansını beğendikten sonra oynayacaksın. Bu da güven veriyor. Denayer üst seviyede futbolcular. Onlar benim örnek aldığım insanlar. Ben de forma rekabeti içinde olacağım. Onların yerine oynayıp ülkemi temsil etmek istiyorum. Formanın bana geleceği günü bekliyorum."

"Bana kulüp ve soyunma odası ahlakını anlattı"

Lyon'da forma giyen Marcelo ve Denayer'ın kendisini desteklediğini söyleyen 20 yaşındaki stoper, "Marcelo ve Denayer'ın Türkiye'de oynamış olması avantaj. Lyon'a transfer olunca benimle ilgilendiler. Türkçe konuştuk. Bana kulüp ve soyunma odası ahlakını anlattı. Onlar da takımın saygın isimleri. Bana bu yaklaşımları sebebiyle takıma çok rahat adapte oldum. Bana verdikleri destek unutulmaz

Benim en büyük hedefim milli takımda oynamak. İnşallah bunu da en kısa zamanda gerçekleştirmek istiyorum. Milli takımda mükemmel bir sistem oluşturuldu. Tüyleri ürpterten bir maçtı. Merih Demiral'ın açıklamasını dinledim. Almanya'ya ilk kez 3 gol atmışız. Rusya ve Sırbistan maçlarında inşallah puan alacağız. Bu sene burada oynayıp sezon sonunda Avrupa Şampiyonası'nın geniş kadrosunda yer almak benim hedefim" dedi.

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG'yi değerlendiren Cenk, "Kadro değeri açısından PSG çok büyük. O gün sahada daha iyi olan, daha istekli olan takımlar öne geçiyor. Tabii ki çok büyük fark var. Neymar'ın parasına 2 takım kurulabilir ama inandıktan sonra başarılmayacak şey yok. Başakşehir çok iyi hazırlanıp iyi çıkabileceğini düşünüyorum. Futbolda hiçbir şey kesin değildir" şeklinde konuştu.

Genç savunmacı son olarak, "Burada 19 numarayı giyeceğim. 19 yaşında buraya geldiğim için bunu seçtim. Aslında 33 numarayı istemiştim ama burada altyapıdan gelene veriyorlar 30 üstü formaları. Bu sebeple ben de 19'u seçtim" diyerek sözlerini noktaladı.