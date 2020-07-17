Cenk Özkacar transferinde son dakika! Beşiktaş ve Trabzonspor...

Bu sezon İzmir ekibi Altay’da oynadığı maçlarda başarılı bir görüntü ortaya koyan 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar, hem Trabzonspor hem de Beşiktaş’ın gündemine geldi. Transferle ilgili olarak ilk girişimi yapan Trabzonspor oldu. Ajansspor'da yer alan habere göre; Bordo-mavililer, geçen hafta Altay ile transfer konusunda el sıkıştı ve sonrasında oyuncu ve temsilcisiyle görüşmeye başladı. Ancak; görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Beşiktaş devrede

Altay ile Cenk Özkacar’ın transferi için temasa geçen bir başka büyük kulüp Beşiktaş oldu. Trabzonspor’un oyuncu ile anlaşamamasının ardından siyah beyazlılar, Cenk için hem renktaşı Altay ile hem de genç futbolcu ile görüşmelerini sıklaştırdı.

Fransa’dan da talipliler var

Fransa’dan da taliplileri olan Cenk Özkacar için Beşiktaş kararlı bir transfer politikası yürütüyor. Galatasaray ise resmî bir görüşme başlatmamakla birlikte, oyuncunun temsilcisi Mustafa Doğru ile transfer koşulları hakkında fikir alışverişi yaptı.

2018-19 sezonunda Karacabey Belediyespor’da 24 maçta 1722 dakika süre alan Cenk Özkacar, 1 gole imza attı. 2019-20 sezonunda ise Altay ile kariyerinde yeni bir sayfa açan 1.90 boyunda ve 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon lig ve kupa olmak üzere toplam 15 maçta 904 dakika oynadı. Futbolcu, Türkiye 21 Yaş Altı ekibinde ise 1’i ilk 11 olmak üzere 2 maçta şans bulmuştu.



