Cenk Özkaçar resmen Lyon'da

Son dakika..TFF 1.Lig ekibi Altay'dan 19 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar, resmen Ligue 1'in güçlü takımı Qlympique Lyon'a transfer oldu. Fransız ekibi resmi sitesi üzerinden bir video ile Cenk Özkaçar transferini açıkladı

18 Ağustos 2020, Salı 19:29 Son Güncelleme:
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Cenk Özkaçar resmen Lyon'da

Son dakika haberi...Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar, resmen Qlympique Lyon'a transfer oldu. Fransız ekibi resmi sitesi üzerinden bir video ile Cenk Özkaçar'ı açıkladı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon, TFF 1. Lig ekibi Altay’ın stoperi Cenk Özkacar’ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giyen 19 yaşındaki stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Transferin 1,5 milyon avro karşılığında gerçekleştiği, Cenk’in performansına bağlı olarak 1,5 milyon avro daha ödeme yapılabileceği belirtildi. Ayrıca Altay’ın, futbolcunun gelecekteki transferinden de yüzde 10 pay alacağı aktarıldı.

Altyapı eğitimini Bucaspor, Altınordu ve Altay’da alan Cenk, 2018-19 sezonunda TFF 3. Lig ekibi Karacabey Belediyespor’da kiralık, geçen sezon ise Altay’da oynamıştı.



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