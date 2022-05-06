2020'de Altay'dan Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, 2021'de Leuven'e kiralanmıştı. Belçika'da başarılı bir sezon geçiren genç oyuncunun Fransa'ya geri döneceği belirtildi.

Het Nieuwsblad'ın haberine göre Cenk Özkaçar'ın Belçika'da kalma ihtimali bulunmuyor. Bu sezon başarılı bir performans sergileyen genç stoperin Lyon'a döneceği ve sonrasında takımda kalıp kalmayacağının, başka bir takıma kiralanıp kiralanmayacağının henüz belli olmadığı aktarıldı.

Bu sezon Leuven ile toplam 34 maça çıkan Cenk Özkaçar, 2 de gol atmayı başardı.