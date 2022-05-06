MENÜ

Cenk Özkaçar, Leuven'den ayrılıyor

Olympique Lyon'un kiralık olarak Belçika ekibi Leuven'e gönderdiği Cenk Özkaçar'ın sergilediği başarılı performans sonrası takımda devam etme ihtimalinin olmadığı ve Lyon'a döneceği belirtildi.

06 Mayıs 2022, Cuma 10:23 Son Güncelleme:
- A +
Cenk Özkaçar, Leuven'den ayrılıyor

2020'de Altay'dan Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, 2021'de Leuven'e kiralanmıştı. Belçika'da başarılı bir sezon geçiren genç oyuncunun Fransa'ya geri döneceği belirtildi. 

Het Nieuwsblad'ın haberine göre Cenk Özkaçar'ın Belçika'da kalma ihtimali bulunmuyor. Bu sezon başarılı bir performans sergileyen genç stoperin Lyon'a döneceği ve sonrasında takımda kalıp kalmayacağının, başka bir takıma kiralanıp kiralanmayacağının henüz belli olmadığı aktarıldı. 

Bu sezon Leuven ile toplam 34 maça çıkan Cenk Özkaçar, 2 de gol atmayı başardı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...