Altay'dan Fransa'nın en önemli kulüplerinden Lyon'a transfer olan ve bir başarı öyküsüne imza atan Lyon'lu Cenk Özkaçar, FANATİK'e konuştu...

'Hedefim Premier Lig!'

"5 yıllık kontrat içerisinde bu sene 'eğitim ve adaptasyon' yılı olarak adlandırıldı. Gelecek sezon A takımda olmak istiyorum. Sonrasında zaten burada kulüp senin için en iyi kariyer hedefini çiziyor. Hayalim Premier Lig'de forma giymek."

'Avrupalılar'ın hoşuna gidiyoruz'

Milli Takım stoperlerimiz Çağlar, Merih ve Ozan Avrupa'ya damga vuruyor. Aynı zamanda sen varsın, Kaan Ayhan var, Mert Çetin var. Stoper havuzu konusunda oldukça iyiyiz. Bunun en büyük sebebi ne olabilir?

"Avrupa'daki stoperlerin teknik kapasitesi ve pozisyon bilgisi cidden çok yüksek. Ama Türk'ün agresifliği, Türk'ün hırsı, Türk stoperinin saha içerisinde mermi gibi olması, diğerlerinde pek olmuyor. Bunu gören insanlar da çok beğeniyorlar. Özellikle Merih ve Çağlar ağabeyin o sert müdahaleleri, müdahaleyi yaptıktan sonraki hareketleri Avrupalılar'ın çok hoşuna gidiyor. Burada stoperin en başta sert ve korkusuz olmasını istiyorlar. Bu da biz Türkler'in en temel özelliği. Onun dışında bizim de oyun ve pozisyon bilgimiz en üst seviyede. En kısa zamanda Avrupa'nın her yerini Türk oyuncularla kaplayacağız. Buna çok inanıyorum. Diğerlerinden hiçbir eksiğimiz yok."

'Garcia, kusursuz olacağımı söylüyor'

Hocan Rudi Garcia ile iletişimin nasıl? Seninle ilgili planları ne?

"Türk savunma oyuncularının en temel özelliği çok sert olmaları. Bazen sahada da 'Turco, tranquil' yani sakin ol diyorlar. Ben Türk'üm ister istemez sert futbolu, agresifliği seviyorum. Bir stoper olarak bunu burada çok iyi yaptığım için hocamın ilk dikkatini çeken detay bu olmuştu. Onun dışında hoca uzun boyuma rağmen atletik bir fizik yapısına sahip olduğumu söylüyor. Avrupa futbolundaki stoperlerin yerine getirmesi gereken konularda eksiğim olduğunu ancak bunu da en üst seviyedeki eğitimimle geliştirebileceğimi ve sonrasında her şeyin kusursuz olacağını ve oynayabileceğimi söylüyor."

‘Beni evimde hissettirdiler'

Lille'deki gururlarımız Zeki, Yusuf ve Burak sana yardımcı oluyorlar mı, görüşüyor musunuz?

"Kesinlikle oluyorlar. Ben buraya geldiğim günden bu yana hepsiyle iletişim halindeyim. Sürekli konuşuyoruz, onların ev sahipliği yaptığı maçta kendilerinin bana çok yakın davranmalarından çok mutlu olmuştum. Yurt dışında beni evimde gibi hissettirdiler. Bana büyük katkıları oluyor."

Süper Lig'e uğramadan direkt Avrupa'ya gittin, bu sence bir avantaj mı dezavantaj mı, neden?

"Süper Lig'de oynayıp, sonrasında buraya gelseydim belki daha kolay olurdu. Orasını bilemiyorum. En büyük dezavantajı bu kadar büyük sınıf farkı yaşamam. Avantajı ise Avrupa'da olmak ve kendimi daha fazla geliştirmem."

'Futbolu kafamda bitirmişken ailem arkamda durdu'

Futbola nasıl başladın? Başarı merdivenlerini nasıl tırmandın?

"Babam uzun yıllar İzmir futboluna ve hentboluna hizmet etmiş biri. Kendisi, ağabeyimi futbolcu yapamayınca benim futbolcu olmamı istiyor. 6 yaşında Altınordu'ya gittim. 9'umda Bucaspor'a geçtim. 3 yıl sonra, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın 84 lisanslı oyuncuyu Altınordu'ya geçirdiği dönemde ben de o isimlerden biriydim. 13 yaşında sakatlandım ve sonrasında Altınordu'dan gönderildim. Futbolu kafamda bitirmişken ailem arkamda durdu. Altay'a imza attım ve sonrasında futbol benim için gurur meselesi oldu."

'Rahat bırakmıyorlar!'

5 yıllık sözleşme imzaladın, Lyon'un seninle ilgili aslında uzun vadede büyük beklentileri var. Seninle nasıl iletişim kuruyorlar, kulübün seninle alakalı hedefleri ne?

"Geldiğim ligle, bulunduğum lig arasındaki fark nedeniyle özellikle fizik-kondisyon açısından sıkıntılarım oldu. Fakat daha çok oyunun taktik bölümünde birçok eksiğim olduğunu gördüm. Stoper için duruş pozisyonu, hamleleri, oyun bilgisi çok önemli. Her idman sonrası eksiklerimi bana izletiyorlar. Fizik konusunda açık söylemek gerekirse rahat bırakmıyorlar, ellerinden gelen tüm desteği veriyorlar. İmzaladığım sözleşme gereği kısa vadede benden beklentileri olduğunu söylemiyorlar. 5 yıllık kontrat içerisinde bu sene 'eğitim ve adaptasyon' yılı olarak adlandırıldı. Gelecek sezon en kötü A takımda rotasyonda olmak istiyorum."

'Burada başarılı olmak istiyorum'

20 yaşında, yolun başındasın. Kariyer hedeflerin neler?

"Bu sene olmazsa, önümüzdeki yıl A takımda oynamak. Sonrasında zaten burada kulüp aslında senin için en iyi kariyer hedefini gösterip, yolunu çiziyor. O nedenle önce burada oynayıp, başarılı olmak, ardından da Premier Lig'de forma giymek istiyorum."

'Kebaptan, baklavadan bahsediyorlar'

A takımda senin bölgende oynayan isimler Denayer ile Marcelo'nun da yolu ülkemizden geçti. Diyologlarınız nasıl?

"Onlar sürekli Türk yemeklerinden, genel olarak kebaptan, baklavadan bahsediyorlar. Türk kültürü ve misafirperverliklerini beğendiklerini söylüyorlar. Mevkidaş olmamız haricinde ilk geldiğimde de çok sıcak karşılamaları oldu. İkisi de çok değerli oyuncular. Ben de onlardan en üst seviyede bilgileri almaya çalışıyorum."

'Fransızca öğreniyorum'

Fransa'da günlerin nasıl geçiyor, neler yapıyorsun?

"Hem Avrupa futboluna hem de lig ve futbolcu farkına alışarak kendimi en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyorum. Haftanın 4-5 günü çift idman yapıyorum, 3-4 günü dil kursuna giderek, Fransızca öğreniyorum."

'Lyon elini çabuk tuttu ve transferi gerçekleştirdi'

Transfer sürecinde ismin Galatasaray ve Trabzonspor 'la anıldı. Lyon'u tercih etme sebebin ne oldu?

Pandemi öncesindeki dönemde dahi Lyon'la bir iletişimimiz vardı. Pandeminin yayılmasıyla transfer ihtimali düştü. O nedenle ilk hedefimiz Süper Lig'di. Çok değerli teklifler olunca, Lyon elini çabuk tuttu ve transferi gerçekleştirdi. Ben de ailemle beraber hayalimiz olan Avrupa'yı tercih ettim. Daha önce Belçika'dan da 2-3 teklif vardı ancak onlar olmadı."

'Fransa'nın en büyük kulübü'

Lyon, Avrupa'nın ekonomik anlamda en planlı takımlarından birisi. Kulüp yapısı hakkında neler söylersin?

"Tarihi, başarıları ve yetiştirdiği oyuncularla çok büyük bir kulüp Lyon. En büyük kimliklerinden birisi zaten yetiştirici özelliği. Hem altyapısından çıkardığı hem de düşük bonservislere alıp, çok yüksek rakamlara oyuncuları satması açısından Fransa'nın en büyük kulübü de diyebilirim."

Türk futbolu ile Fransız futbolu arasındaki fark nedir?

Fransa'da taktik ve oyun disiplini daha fazla. Burada taktik savaşları çok oluyor. Her takım birbirine taktikle cevap veriyor.

En güçlü yanın ve en zayıf tarafın?

En güçlü yanım çalışmayı çok sevmem ve uzun boyuma rağmen süratli olmam. Zayıf yönüm ise bazen mental anlamda kopukluklar yaşamak.

Takım arkadaşların tarafından sana koyulan bir lakabın var mı?

Turco ve Baba diyorlar. Hatta bazen 5-6 kişi toplanıyoruz, sohbet ediyoruz. Artık sadece bana değil, birbirlerine bile 'baba' ve 'ağabey' diyen oyuncuları görüyorum, hoşuma gidiyor.

Fransa'da aldığın en büyük ders ne?

"Oynasan da oynamasan da her zaman çok çalışıp, hazır olmalısın."

Atalay Özçelikli / FANATİK ÖZEL