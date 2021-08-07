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Cenk Laleci: Sonuca asla takılmıyoruz

Menemenspor, Süper Lig temsilcisi Göztepe ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybederken, sergilediği futbolla umut verdi.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 20:17 Son Güncelleme:
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Cenk Laleci: Sonuca asla takılmıyoruz

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Süper Lig temsilcisi Göztepe ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybederken, sergilediği futbolla umut verdi.

Son iki özel maçı Süper Lig ekipleriyle oynadıklarını vurgulayan teknik direktör Cenk Laleci, "Antalyaspor ve Göztepe ile bize göre önemli iki karşılaşmaya çıktık. Maçlarımızı 4-1 ve 3-2 kaybettik ama sonuca asla takılmıyoruz. Takımımız iyi yolda. Her geçen gün eksik yönlerimizi geliştiriyoruz. Sezona hazır bir şekilde gireceğimize inancım tam. Takviye çalışmalarımız da devam edecek" diye konuştu. (DHA)

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