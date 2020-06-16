Cenk Laleci: Matematiksel olarak devam ettikçe işi bırakmayacağız

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’un teknik direktörü Cenk Laleci, 20 Haziran Cumartesi günü Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile deplasmanda yapacakları maçta 3 puan almayı hedeflediklerini bildirdi. Cenk Laleci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından hazırlıklara başladıklarını ve bu süreyi en güzel şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Takımda yapılan tüm testlerin negatif çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cenk Laleci, "Futbolcuları motive etmek biraz zor oldu ama oyuncularımdan çok memnumun iyi çalıştılar. Çok şükür ki sakatlık yaşamadık. En çok da buna seviniyorum." dedi.

Bu hafta karşılaşacakları Ekol Hastanesi Balıkesirspor’un kuvvetli ve tecrübeli oyuncuları olduğuna dikkati çeken Laleci, şunları kaydetti: "Rakibimizi iyi tanıyoruz ve iyi de analiz ettik. Maçlarını, oyuncularını izledik. Bu hafta takımımızı ona göre hazırlayacağız. Hazırlık maçı yapmak yasak olduğu için ciddi hazırlık maçları yapamadık. Kendi aramızda hazırlanmaya çalıştık. Tabi burada ne kadar iyi olur, motivesi ne kadar yüksek olur bu da muamma. Yani iyi hazırlamaya çalışarak maç haftasına iyi bir şekilde girdik. Bugün de maç haftasının ilk çalışmasını yaptık. Hedefimiz yine 3 puan. Biz ligi ne kadar yukarıda bitirirsek o kadar bizim için iyi. Hala daha bitmiş hiçbir şey yok. Matematiksel olarak her şey devam ettikçe biz de sonuna kadar işi bırakmayacağız."

AA



