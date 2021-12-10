Cenk Laleci: Kazanıp üst sıraları hedeflemek istiyoruz

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalan Nasadoge Menemenspor, yarın deplasmanda Tuzlaspor'un rakibi olacak. Eyüp Stadı'nda Oğuzhan Aksu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, İstanbul'dan 3 puanla döneceklerine inandığını söyledi. Son haftalarda çok iyi bir ivme yakaladıklarını anlatan genç teknik adam, "Kazanıp üst sıraları hedeflemek istiyoruz. Son 3 maçta 7 puan topladık. Çıkışımız sürecek" diye konuştu.

Bu mücadele öncesi Menemenspor'un 18, Tuzlaspor'un 21 puanı bulunuyor. (DHA)