Cenk Laleci: Kalan 6 maçta en iyi mücadelemizi vereceğiz

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da futbolcular, teknik ekip ve personele 4. kez yapılan corona virüs testlerinin negatif çıkması camiayı morallendirirken, teknik direktör Cenk Laleci sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

31 Mayıs 2020, Pazar 13:15 Son Güncelleme:
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Cenk Laleci: Kalan 6 maçta en iyi mücadelemizi vereceğiz

Tedbirli bir şekilde idmanların sürdüğü bilgisini veren Laleci, "Kalan 6 maçımızda en iyi mücadelemizi vereceğiz. Matematiksel olarak Play-Off şansımız bulunuyor, hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Ligi kazasız bitirip yeni sezona daha güçlü hazırlanacağız. Çok şükür herkesin sağlığı yerinde. Bu en büyük mutluluğumuz. Futbolu da çok özledik. Umarım hem ülkemiz hem de dünyamız bir daha salgın belasıyla karşı karşıya kalmaz" ifadelerini kullandı. 

DHA

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