Cenk Laleci: Futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum

TFF 1'inci Lig'de ilk 2 maçında Altınordu'ya yenilip Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor gözünü Tuzlaspor sınavına çevirdi. Teknik direktör Cenk Laleci pazartesi günü sahalarında mutlak galibiyet için mücadele edeceklerini ifade etti.

Geçen hafta deplasmanda karşılaştıkları Giresunspor karşısında pozitif bir futbol ortaya koyduklarını anlatan Laleci, "Tuzlaspor maçıyla çıkışa geçeceğiz. Rakibimiz ilk 2 maçta 4 puan topladı, moralleri yerinde. Ancak biz çok iyi hazırlandık. İlk 3 puanımızı alacağımıza yürekten inanıyor, futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum" dedi. Menemenspor'da sakatlığı süren orta saha Taşkın maçta forma giyemeyecek.