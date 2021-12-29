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Cenk Laleci: Elensek de oyuncularımı kutluyorum

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Süper Lig ekibi Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, "Elensek de oyuncularımı kutluyorum. Bizim için en önemli durum bir an önce ligde üst sıralara çıkmak. İkinci yarıya çok daha güçlü girmeyi amaçlıyoruz" dedi.

29 Aralık 2021, Çarşamba 18:29 Son Güncelleme:
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Cenk Laleci: Elensek de oyuncularımı kutluyorum

Menemenspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a elendi. Rakibine deplasmanda 1-0'lık skorla yenilen sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Cenk Laleci, elendikleri için üzüldüklerini ancak ligin kendileri için daha önemli olduğunu söyledi.

Takımının Hatayspor karşısında iyi bir mücadele sergilediğini belirten Laleci, "Kupada sürpriz sonuçlar olabiliyor. Biz de sahaya kazanmak için çıktık. Elensek de oyuncularımı kutluyorum. Bizim için en önemli durum bir an önce ligde üst sıralara çıkmak. Devre arasına girdik. Transfer çalışmalarımız başlıyor. İkinci yarıya çok daha güçlü girmeyi amaçlıyoruz" dedi. (DHA)

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